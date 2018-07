Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Seit dem 4. Juli sind an der Börse Stuttgart zwei neue Anleihen der European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) handelbar, so die Börse Stuttgart.Bei den Papieren handle es sich um Doppelwährungsanleihen in Ukrainische Hrywnja (UAH) und US-Dollar. Die Nominalwährung sei UAH, Kupon- und Rückzahlungen würden jedoch in US-Dollar erfolgen. Käufe und Verkäufe der Anleihen könnten an der Börse Stuttgart in Euro abgewickelt werden. 1 Euro entspreche derzeit ca. 30,6 UAH. Die erste Anleihe (ISIN XS1692985135/ WKN A19P0N) sei zum 10.10.2018 fällig und habe ein Emissionsvolumen von 250 Millionen UAH. Es handle sich dabei um einen Zerobond, d. h. es würden keine Zinszahlungen, sondern lediglich die Rückzahlung bei Fälligkeit erfolgen. Die kleinste handelbare Einheit betrage 10.000 UAH, umgerechnet ca. 323 Euro. ...

