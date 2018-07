Wien (www.anleihencheck.de) - Der Datenkalender ist in den kommenden Tagen prall gefüllt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Frankreich werde als erstes Land in der Eurozone eine Schnellschätzung für das BIP im zweiten Quartal veröffentlichen. Nach dem eher enttäuschenden Ergebnis für das erste Quartal zeichne sich für das zweite Quartal kein starker Rebound der Dynamik ab. Doch immerhin würden die monatlichen Daten, auf die die Analysten ihre Schätzung stützen würden, ein etwas stärkeres BIP-Wachstumsmomentum als eingangs des Jahres signalisieren. ...

