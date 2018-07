Halbwichtige Daten aus den USA und Europa BoE-Vizegouverneur hält Rede am Abend Zentralbanken diese Woche klar im Fokus

Wie üblich ist der Kalender vom Montag ziemlich leer. Am Nachmittag erhalten wir allerdings zwei halbwichtige Veröffentlichungen aus den USA und der Eurozone. Die Verkäufe bestehender US-Eigenheime werden im Juni voraussichtlich von 5,43 Mio. auf 5,45 Mio. steigen. Für die Eurozone ist eine vorläufige Veröffentlichung des Verbrauchervertrauens geplant, der Konsens geht hier im Juni von einem Rückgang von -0,5 auf -0,7 Punkte aus. Beide Updates werden um 16:00 Uhr veröffentlicht. Abgesehen davon werden GBP-Händler vermutlich um 19:00 Uhr achtsam sein, da der stellvertretende Gouverneur der Bank of England, Ben Broadbent, zur Society of Professional Economists in London sprechen wird. Auf folgendes sollten Sie diese Woche ebenfalls achten: Auch wenn sich die Handelskonflikte vermutlich nicht abschwächen werden, wird die Aufmerksamkeit der Anleger diese Woche vor allem auf die Geldpolitik gerichtet sein. Die Zentralbank der Türkei wird erneut die Chance haben, die Lira vor einem weiteren Einbruch zu bewahren, während die ...

