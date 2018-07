Die Deutsche Bank hat die Aktie von Santander vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,70 Euro belassen. Für die Quartalszahlen der beiden Großbanken BBVA und Santander dürfte die Entwicklung im Kapitalbereich wesentlich sein, schrieb Analyst Ignacio Ulargui in einer am Montag vorliegenden Studie zu spanischen Geldinstituten. Zudem dürfte - vor dem Hintergrund der Unsicherheiten in Brasilien und der Türkei - die zu erwartende Geschäftsentwicklung in den Kernregionen im Fokus stehen./ck/mis Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-07-23/10:12

ISIN: ES0113900J37