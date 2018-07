Hier geht's zum Video

Donald Trump äußerte sich am Freitag mal wieder zum Handelsstreit und schickte in Folge dessen den DAX auf Talfahrt. Am Ende des Tages konnte er sich wieder etwas stabilisieren. Es blieb dennoch ein Minus von rund einem Prozent auf der Kurstafel. Worauf es für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in der täglichen DAX-Analyse mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Homepage im Livestream.