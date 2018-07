In meiner letzten Analyse für den ATX 20 (ISIN: AT0000999982) hatte ich die Fortführung der Korrektur bis zur 1.00-Unterstützung bei 3.161 Punkten in Aussicht gestellt. Obwohl die zwischenzeitliche Performance den Index nicht ganz so tief fallen ließ, hat sich meine damalige Prognose bestätigt. Die verbliebene kleine Kurslücke ist marginal. Aber dennoch aussagekräftig, wie Sie im Anschluss lesen werden. Grundlegend bewegt sich der ATX in einer größeren zudem noch komplexen Korrektur, deren Abschluss ... (Henrik Becker)

