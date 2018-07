Die Deutsche Bank hat BP vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Diejenigen Öl- und Gaskonzerne Europas, die auch in der Raffinierung und Vermarktung tätig sind, dürften ein robustes Quartal hinter sich gebracht haben, schrieb Analyst Lucas Herrmann in einer am Montag vorliegenden Studie zu integrierten Unternehmen der Branche. Nahezu alle verfügten nun über gesunde freie Barmittelströme, so dass die Kapitalaufteilung zwischen Aktionären und Unternehmen zum zentralen Thema werden dürfte. Eni, BP und Shell blieben seine bevorzugten Werte./ck/mis Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-07-23/10:20

ISIN: GB0007980591