FRANKFURT (Dow Jones)--Die eigenwillige Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump bleibt das dominierende und zum Start am Montag belastende Hauptthema an den Börsen. Die Ankündigung Trumps, möglicherweise auch sämtliche chinesischen Importe in die USA mit Strafzöllen zu belegen und das neue Trumpsche Feindbild Europa in Handelsfragen hatten schon am Freitag die Kurse belastet.

Vom G20-Treffen am Wochenende in Buenos Aires kamen am Wochenende Warnungen vor drohenden negativen Auswirkungen von Handelsstreitigkeiten. Das weltweite Wirtschaftswachstum könne dadurch einen halben Prozentpunkt geringer ausfallen - ein Minus von 368 Milliarden Euro, sagte beispielsweise IWF-Chefin Lagarde.

In diesem Umfeld kommen die Aktienkurse in Europa weiter zurück. Der DAX hält sich mit 12.531 Punkten, entsprechend einem Minus von 0,2 Prozent, dabei noch ziemlich wacker. Der Euro-Stoxx-50 kommt um 0,4 Prozent auf 3.446 Zähler ebenfalls eher moderat zurück.

Etwas Gegenwind kommt von der Devisenseite. Der Dollar schwächelt auf breiter Front weiter, nachdem Donald Trump zur Reduzierung des Handelsbilanzdefizits auch versuchte, den Dollar schwach zu reden. Der Euro steigt auf 1,1738 Dollar. Am Anleihemarkt geben die Kurs ganz leicht nach, die Renditen steigen also tendenziell.

Chefwechsel bei Fiat verunsichert

Unter Druck stehen Fiat-Chrysler und Ferrari mit Einbußen von 3 bzw. 3,8 Prozent, weil der langjährige CEO Sergio Marchionne gesundheitsbedingt sein Amt abgeben muss. Anleger scheuten negative Überraschungen ebenso wie Unsicherheit, heißt es dazu von den Analysten von Evercore ISI. Marchionne sei schließlich einer der beeindruckendsten und erfolgreichsten Vorstandsvorsitzenden in der Geschichte der Autoindustrie. Die Experten loben insbesondere seine Fähigkeit, die Ferrari-Aktionäre zu verstehen und zu bedienen. Das sei "keine einfache Aufgabe" gewesen.

Die Lücke schließen soll nun Mike Manley, der bislang erfolgreich das Jeep-Geschäft bei Fiat leitete. Manley stehe für 80 Prozent des operativen Gewinns, so ein Händler.

Airbus profitieren nicht von der von Airbus-Chef Thomas Enders in einem Zeitungsinterview geschürten Fusionsspekulation für das Geschäft mit Kampfflugzeugen. Enders sagte, das Geschäft mit Düsenflugzeugen könne mit BAE Systems verschmolzen werden. Es gebe einfach keinen Platz für drei verschiedene Programme, "nicht einmal für zwei". Airbus, BAE und Dassault Aviation geben um 0,4 bzw. 0,3 bzw. 1,4 Prozent nach.

Für SGL Carbon geht es im SDAX um 1 Prozent aufwärts. Hintergrund ist ein Bericht im "Platow Brief". Dort heißt es, SGL könnte zum Zulieferer für die neue Batteriefabrik werden, die der chinesische Hersteller CAT bis 2022 in Erfurt bauen will. Dadurch könnten Aufträge von mehreren 100 Millionen Euro winken. Zalando gewinnen 1,2 Prozent. Händler verweisen darauf, dass die Branchenriesen Alibaba und JD.Com den Eintritt in den deutschen Markt vorbereiteten. "Da kommt möglicherweise auch eine Übernahme von Zalando in Betracht", meint ein Börsianer. Andererseits könnten Zalando mit einer veränderten Marktsituation aber auch zum Verlierer eines chinesischen Markteintritts werden.

Ryanair im Sinkflug - Lufthansa & Co im Schlepptau

Beschleunigt, um über 5 Prozent, abwärts geht es für Ryanair. Belasteten zuletzt bereits Streiks den Kurs kommen nun noch negative Geschäftszahlen hinzu. Hohe Personal- und Treibstoffkosten haben Ryanair im ersten Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch um rund ein Fünftel beschert. Europas größter Billigflieger hält aber dennoch an den Zielen für das Gesamtjahr fest. Die Kurse anderer Fluglinien geben ebenfalls deutlicher nach. Easyjet kommen um 2,5 Prozent zurück, IAG und Lufthansa um je 2,1 Prozent.

Bei Philips wird zwar die Margenentwicklung positiv gesehen, allerdings hat das Unternehmen dennoch den Ausblick nicht angehoben und die Mittelfristziele nur bestätigt. Der Kurs fällt um 2,8 Prozent.

Bayer liegen 0,2 Prozent im Plus, nachdem Barclays die Aktie zum "Übergewichten" empfohlen hat nach zuletzt "Gleichgewichten". Im MDAX profitieren LEG Immobilien von einer Hochstufung durch das Bankhaus Lampe und ziehen um 1,6 Prozent an. Der Kurs des DAX-Kandidaten Wirecard aus dem SDAX macht weitere 1,4 Prozent gut auf knapp 158 Euro. Hier hat Goldman Sachs das Kursziel deutlich angehoben auf 200 Euro von zuvor 168.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.447,17 -0,37 -12,86 -1,62 Stoxx-50 3.085,94 -0,41 -12,81 -2,89 DAX 12.537,01 -0,19 -24,41 -2,95 MDAX 26.547,36 -0,10 -25,84 1,32 TecDAX 2.875,91 -0,10 -2,99 13,72 SDAX 12.238,65 -0,38 -46,44 2,96 FTSE 7.626,46 -0,68 -52,33 -0,12 CAC 5.371,96 -0,49 -26,36 1,12 Bund-Future 162,32 -0,14 2,32 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.058,12 -0,03 -6,38 1,37 S&P-500 2.801,83 -0,09 -2,66 4,80 Nasdaq-Comp. 7.820,20 -0,07 -5,10 13,28 Nasdaq-100 7.350,23 -0,03 -2,13 14,91 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,59 -0,4 2,59 138,5 5 Jahre 2,76 -0,3 2,76 83,5 7 Jahre 2,84 -0,5 2,85 59,6 10 Jahre 2,89 -0,5 2,90 44,7 30 Jahre 3,03 0,6 3,03 -3,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Fr, 18:16 % YTD EUR/USD 1,1735 +0,08% 1,1729 1,1708 -2,3% EUR/JPY 130,24 -0,26% 130,09 130,83 -3,7% EUR/CHF 1,1625 -0,10% 1,1623 1,1642 -0,7% EUR/GBP 0,8921 -0,12% 0,8924 0,8929 +0,3% USD/JPY 110,98 -0,35% 110,92 111,76 -1,5% GBP/USD 1,3156 +0,21% 1,3142 1,3113 -2,6% Bitcoin BTC/USD 7.733,60 +4,2% 7.661,29 7.483,68 -43,4% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,63 -0,63 -0,01 Deutschland 10 Jahre 0,39 0,37 -0,05 USA 2 Jahre 2,59 2,59 0,70 USA 10 Jahre 2,89 2,90 0,48 Japan 2 Jahre -0,11 -0,13 0,03 Japan 10 Jahre 0,08 0,03 0,03 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 70,46 0% 0,00 +18,6% Brent/ICE 73,20 73,07 +0,2% 0,13 +13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.230,74 1.231,94 -0,1% -1,20 -5,5% Silber (Spot) 15,51 15,52 -0,1% -0,02 -8,4% Platin (Spot) 828,50 826,75 +0,2% +1,75 -10,9% Kupfer-Future 2,74 2,75 -0,2% -0,01 -17,7% ===

July 23, 2018 03:56 ET (07:56 GMT)

