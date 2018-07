Das Dresdener Start-up Cyface will den Zustand des deutschen Straßennetzes erfassen - mit einer App für Fahrradfahrer. Schäden sollen so schneller entdeckt und effizienter behoben werden können.

Wer wissen will, wie schlecht genau es um innerstädtische Straßen steht, der findet im Merkblatt Finanzbedarf der nordrhein-westfälischen Gemeindeprüfungsanstalt einen Gradmesser. Rund 1,13 Euro brauche es pro Jahr und Quadratmeter, kalkulieren die Experten der Behörde, um die städtischen Verkehrsflächen so instand zu halten, dass ihr Zustand nicht schlechter wird. Tatsächlich aber investiert kaum eine Kommune auch nur annähernd so viel Geld: Eine Querschnittsstichprobe bei 18 bundesdeutschen Städten unterschiedlichster Größe und Prosperität ergab, dass der Aufwand pro Jahr um ein Drittel unter dem Soll liegt - bei gerade einmal 75 Cent.

Kein Wunder also, dass kommunale Fahrbahnen immer schlechter werden, dass sich Schlagloch vielerorts an Schlagloch reiht. Schlimmer noch: Jenseits der Hauptverkehrsachsen, die Städten und Gemeinden mehrfach monatlich auf offensichtliche Gefahrenstellen überprüfen müssen, fallen massive Bodenwellen oder gefährliche Schlaglöcher oft über Wochen keiner Behörde auf. Denn speziell auf nachrangigen Straßen sind die Prüfer teils nur alle paar Monate unterwegs.

Der Grund ist simpel: Die Straßen abzulaufen, bindet Personal und das ist teuer. Noch teurer ist der bisher vor allem für Bundesstraßen und Autobahnen genutzte Ansatz, Straßen mithilfe speziell ausgerüsteter Fahrzeuge abzufahren, die Schäden und Bodenwellen durch Lasermessgeräte ...

