Der spanische Fleischwarenhersteller ELPOZO ALIMENTACIÓN feiert sein 30-jähriges Bestehen auf dem deutschen Markt und bietet den Verbrauchern die Möglichkeit, nach Spanien gratis zu reisen. In den nächsten Monaten erhalten Kunden beim Kauf von Produkten von ELPOZO Rubbellose mit der Chance, eine Reise nach Spanien zu gewinnen.



Das Unternehmen will auf diese Weise das Vertrauen der deutschen Verbraucher in seine Marke ELPOZO belohnen, welche für mehr als 20 Millionen Kunden in Deutschland den Inbegriff für Geschmack, Qualität und Sicherheit darstellt.



Während dieser langen Erfolgsgeschichte konnte sich ELPOZO auf dem Markt mit namhaften Produkten wie die FUETEC Salami, die in Deutschland bestens bekannt und beliebt ist, und andere innovative Produkte wie die Chorizo Sarta, die in 3 Geschmacksvarianten angeboten werden, oder den beliebten Serrano Schinken, positionieren.



ELPOZO ALIMENTACIÓN ist ein Unternehmen, das seine Geschichte seit mehr als 64 Jahren schreibt, einen Umsatz von über 1,1 Milliarden Euro erzielt und mehr als 4.600 Mitarbeiter beschäftigt.



Wir investieren einen grossen Teil unserer Ressourcen, um unseren Kunden und Verbraucher die höchsten Qualitätsstandards in den von uns hergestellten und vertriebenen Fleischprodukte garantieren zu können.



Das Unternehmen verfügt über ein eigenes Integrales Prozess Kontrolle (CIP), das alle Phasen der Lebensmittelkette kontrolliert: Landwirtschaft, Viehzucht, Auswahl der Rohstoffe, Verarbeitung und Kundendienst. Dadurch kann die Qualität aller Produkte, darunter mehr als 1.500 Fleischwaren, in mehr als 80 Ländern gewährleistet werden.



Darüber hinaus ist das Unternehmen in die Entwicklung eines sehr ehrgeizigen Protokolls über den Tierschutz und das Wohlergehen der Tiere involviert, das alle beteiligten Unternehmen, angefangen bei den Transportbetreibern über die Nutzviehzüchter bis hin zum eigentlichen Verarbeitungsprozess aller Tierarten, mit einschließt und eine Zertifizierung für alle Tierhaltungsbetriebe, mit denen ELPOZO ALIMENTACIÓN zusammen arbeitet, vorsieht.



