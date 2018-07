BERLIN (Dow Jones)--Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat vor den Handelsgesprächen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Washington gefordert, dass die EU Vorschläge der USA zur Schaffung einer multilateralen Freihandelszone aufgreift.

Die Vorschläge seien eine Chance, den Handelskonflikt zu beenden, erklärte Ifo-Handelsexperte Gabriel Felbermayr. "Die EU-Spitzen Juncker und Tusk sollten bei ihrem Treffen am kommenden Mittwoch mit US-Präsident Trump die Beleidigungen der letzten Tage vergessen und die Aufnahme von ernsthaften Verhandlungen anbieten", schlug er vor.

Hintergrund der Diskussion sind Äußerungen von US-Finanzminister Steven Mnuchin, der beim Finanzministertreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) am Wochenende in Buenos Aires ein Freihandelsabkommen zwischen den G7-Staaten ins Spiel gebracht hat. "Das ist ein Angebot, das die EU unbedingt aufnehmen muss", meinte Felbermayr. "Man kann nicht den amerikanischen Protektionismus mit Gegenzöllen geißeln, um den weltweiten Freihandel zu retten, und sich einer solchen Initiative verweigern."

Zügige Sondierungsgespräche gefordert

Es gehe den Amerikanern um Industrie- und Agrargüter und explizit nicht um Dienstleistungen und Investitionsschutz - Themen, die während der Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TTIP besonders umstritten waren. Europa müsse die eigenen protektionistischen Neigungen überwinden, vor allem in der Landwirtschaft, und dem vorgeschlagenen Freihandelsabkommen zustimmen, forderte er. Der erste Schritt wäre die zügige Aufnahme von Sondierungsgesprächen, die nicht von der Aufgabe der amerikanischen Stahl- und Aluminiumzölle abhängig gemacht werden sollten.

Die G20-Finanzminister hatten bei ihrem Treffen vor Risiken für die Weltwirtschaft durch "erhöhte Handels- und geopolitische Spannungen" und "globale Ungleichgewichte" gewarnt - deutlicher als noch in der Abschlusserklärung ihres Treffens vom März. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte über den Kurzmitteilungsdienst Twitter erklärt, in Buenos Aires sei "wieder sehr deutlich" geworden, dass es "keine Alternative zu einer engen, multilateralen Zusammenarbeit" gebe. Er hoffe, "alle beherzigen diese Erkenntnis in den nächsten Tagen und Wochen".

