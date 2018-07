Die US-Bank Citigroup hat Adyen mit "Neutral" und einem Kursziel von 600 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Bezahldienstleister und Wirecard-Konkurrent habe ein schnell wachsenden, globales Geschäft aufgebaut, schrieb Analyst Josh Levin in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte sieht aber nicht ausreichend Kursspielraum für ein Kaufvotum./mis/bek Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-07-23/10:59

ISIN: NL0012969182