TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien war zu Wochenbeginn keine einheitliche Tendenz auszumachen. Zwar lastete übergeordnet weiter der Handelsstreit auf den Aktienmärkten der Region, doch arbeiteten sich die Börsen in Schanghai und Hongkong dessen ungeachtet in positives Terrain vor. In Tokio, Seoul und Sydney lagen die Kurse dagegen deutlich in negativem Terrain.

Der Nikkei-225-Index verlor in Tokio 1,3 Prozent auf 22.397 Punkte, nachdem die japanische Landeswährung zum US-Dollar kräftig aufgewertet hatte. Der als Fluchtwährung beliebte Yen profitierte davon, dass der US-Präsident im Zollstreit mit China nochmals nachgelegt hat: Donald Trump drohte am Freitag, chinesische Waren im Wert von 500 Milliarden US-Dollar mit Strafzöllen zu belegen. Zuvor war nur von 200 Milliarden Dollar die Rede. Zudem kamen am Wochenende Spekulationen auf, dass die japanische Notenbank (BoJ) ihre ultralockere Geldpolitik überdenken könnte. Medien hatten berichtet, die Bank of Japan wolle einen Anstieg der Zehnjahresrendite zulassen und möglicherweise sogar offiziell ein höheres Renditeziel ausgeben. Derzeit bemüht sich die BoJ, die Rendite nahe 0,00 Prozent zu halten.

Beobachter wiesen allerdings darauf hin, dass es in der Vergangenheit schon häufiger solche Gerüchte gegeben habe und diese sich stets als haltlos erwiesen hätten. Die Strategen der Deutschen Bank halten es für abwegig, dass die BoJ ihre Geldpolitik strafft. Neue Prognosen gingen nämlich von einer geringeren Inflation in diesem und im kommenden Jahr aus. Daher dürfte eine Straffung kaum zu rechtfertigen sein. Für einen Dollar wurden nur noch rund 110,90 Yen gezahlt. Am Freitag kostete der Dollar vor den jüngsten Drohungen Trumps noch gut 112,50 Yen.

Die Gerüchte um die Bank of Japan trieben derweil auch die Renditen japanischer Anleihen nach oben. Die Notenbank reagierte darauf, indem sie Staatsanleihen mit Restlaufzeiten von fünf bis zehn Jahren kaufte, um so das ausgegebene Renditeziel einzuhalten.

Japanische Finanzwerte mit Zinsspekulationen gesucht

Nutznießer der Spekulationen auf steigende japanische Zinsen waren Finanzwerte, die in Tokio gegen die negative Tendenz zulegten. Unter anderem gewannen Mitsubishi UFJ 3,6 Prozent, Mizuho Financial Group 2,7 Prozent und Nomura 1,2 Prozent.

In Schanghai stieg der Composite-Index um 1,1 Prozent. Auch hier trugen Finanzwerte den Markt nach oben. Der Sektor legte um 1,6 Prozent zu. China Construction Bank verbesserten sich um 2,2 Prozent. Stützend habe gewirkt, dass China die Vorschriften für den Verkauf bestimmter renditeträchtiger Anlageprodukte am Wochenende gelockert habe, heißt es. Das habe Befürchtungen zerstreut, dass der chinesische Finanzsektor strenger reguliert werden könnte. Überdies hat die chinesische Notenbank am Montag den Banken des Landes über eine mittelfristige Kreditfazilität 502 Milliarden Yuan zur Verfügung gestellt. Das entspreche der Summe, die die Europäische Zentralbank in einem Monat für ihre quantitative Lockerung aufwende, kommentierte RaboResearch die Operation. In Hongkong gewinnen die Kurse im späten Handel durchschnittlich 0,2 Prozent.

In Taiwan schloss der Taiex 0,1 Prozent höher. Hier profitierten Taiwan Semiconductor erneut von den guten Geschäftszahlen des Chipkonzerns vom Freitag und gewannen 1,5 Prozent.

Der südkoreanische Leitindex Kospi fiel um 0,9 Prozent. Indexschwergewicht Samsung verbilligte sich um 2 Prozent. Hynix büßten 0,7 Prozent ein. Kräftige Verluste verzeichnete der Bausektor: Hyundai Engineering verloren 3,9 Prozent und Busan 8,8 Prozent. Der Kurs des Stahlherstellers Posco stieg um 3,5 Prozent. Hyundai Motor gewannen 2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.227,60 -0,93% +2,68% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.396,99 -1,33% -1,62% 08:00 Kospi (Seoul) 2.269,31 -0,87% -8,03% 08:00 Schanghai-Comp. 2.859,52 +1,07% -13,56% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.668,44 +0,15% -16,13% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.240,44 +0,06% -5,65% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.946,89 +0,14% +2,86% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.289,43 -0,25% -3,09% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.759,21 +0,26% -2,35% 11:00 BSE (Mumbai) 36.589,37 +0,25% +8,21% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10.50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1730 +0,0% 1,1725 1,1649 -2,4% EUR/JPY 130,15 -0,3% 130,58 131,00 -3,8% EUR/GBP 0,8921 -0,1% 0,8932 0,8952 +0,3% GBP/USD 1,3147 +0,1% 1,3129 1,3013 -2,8% USD/JPY 110,95 -0,4% 111,36 112,46 -1,5% USD/KRW 1131,19 +0,3% 1127,95 1135,25 +6,0% USD/CNY 6,7822 +0,2% 6,7709 6,7844 +4,2% USD/CNH 6,7940 +0,2% 6,7818 6,7954 +4,3% USD/HKD 7,8479 -0,0% 7,8495 7,8486 +0,4% AUD/USD 0,7414 -0,1% 0,7419 0,7368 -5,2% NZD/USD 0,6820 +0,3% 0,6800 0,6762 -3,9% Bitcoin BTC/USD 7.736,94 +4,2% 7.423,96 7.456,49 -43,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 70,46 0% 0,00 +18,6% Brent/ICE 73,16 73,07 +0,1% 0,09 +13,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,25 1.231,94 -0,1% -0,69 -5,5% Silber (Spot) 15,52 15,52 -0,0% -0,01 -8,4% Platin (Spot) 829,00 826,75 +0,3% +2,25 -10,8% Kupfer-Future 2,74 2,75 -0,2% -0,01 -17,7% ===

