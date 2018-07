Während neue Angebote im Fondsbereich nur zögerlich an den Markt kommen, kann man im Bereich (Immobilien-)Crowdinvestments geradezu von einem Boom sprechen. Wir haben wichtige Aspekte zu dieser Anlageform für Sie zusammengetragen.Was ist die Idee hinter Crowdinvestments?Unter dem Begriff "Crowdinvestments" werden Angebote verstanden, über die sich Privatanleger schon ab geringen Summen an Großprojekten beteiligen können. Kennzeichen sind feste Laufzeiten und ein prognostizierter fester Zinssatz. In der Regel sind Crowdinvestments als endfällige Nachrangdarlehen konzipiert. Vor allem im Bereich Immobilien boomt das Segment. Laut "Crowdinvest Marktreport 2017 Deutschland" haben sich Immobilien-Crowdinvestments im dritten Jahr in Folge mehr als verdreifacht. Das gesamte Volumen im deutschen Crowdinvestmentmarkt lag im vergangenen Jahr bei 200 Millionen Euro, dies entspricht einem Wachstum von 171 Prozent gegenüber 2016.

