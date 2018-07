Zürich - Die Börsen profitierten in der vergangenen Woche zuerst von einem leicht positiven Unterton. Dies trotz der Tatsache, dass Halbjahresberichte einiger Unternehmen arg enttäuschten. Gegen Wochenschluss rückten aber die politischen Einflussfaktoren (Russland/Putin, Handelskonflikte, Währungen) wieder in den Vordergrund und drückten die Indizes wieder in die Nähe des Vorwochenschluss.

Der S&P500 notierte im Wochenvergleich unverändert. Belastende Aussagen von Trump mit Bezug auf den Handelskrieg und den Euro reduzierten beim Dax, unter Führung der Autotitel, den Wochengewinn auf minime 0.2%. Der DJ Stoxx50 avancierte mit 0.3% nur unwesentlich stärker. Die defensive Struktur des Schweizer Marktes zahlte sich aus, erhöhte sich der Index in der gleichen Periode doch um 1.5%.

Frankenkurs legt zu

Die aufkeimende Unsicherheit stärkte den Schweizerfranken. Dieser avancierte auf Wochenbasis sowohl gegenüber dem USD (0.8%) als auch im Vergleich zum EUR (0.5%). Interessant ist die Konstellation beim USD/JPY, wo mit weiteren Avancen des USD gerechnet wird, ...

