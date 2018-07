Unterföhring (ots) - 23. Juli 2018. Grund zum Feiern: Mit dem Sonderprogramm zu Otto Waalkes 70. Geburtstag erreicht kabel eins am Sonntagabend mit "OTTO - Der neue Film" sensationelle 7,4 Prozent (E 14-49 J.) Marktanteil zur Prime-Time. Der Tagesmarktanteil liegt bei sehr guten 5,6 Prozent. Heute Abend feiert kabel eins weiter mit "OTTO - Die Doku" um 22:25 Uhr.



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 23.07.2018 (vorläufig gewichtet: 22.07.2018)



