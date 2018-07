FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.07.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 5530 (5460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MERLIN ENTERTAINMENTS TARGET TO 435 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS ASHMORE GROUP TARGET TO 345 (400) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BODYCOTE PLC TARGET TO 1150 (1050) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 1020 (1030) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HARGREAVES LANSDOWN TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TP 1650 PENCE - JEFFERIES CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 480 (498) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 214 (210) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3955 (3914) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 488 (482) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 110 (170) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 670 (685) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS MCCOLL'S RETAIL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 200 (300) PENCE - LIBERUM RAISES STHREE PRICE TARGET TO 430 (425) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 330 (310) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 560 (580) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4700 (4250) PENCE - 'BUY'



