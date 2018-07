Netzunabhängige erneuerbare Energien haben in den vergangenen zehn Jahren ein spektakuläres Wachstum erfahren und das Leben von rund 133 Millionen Menschen verbessert. Das berichtet IRENA.IRENA hat in ihrem jüngsten Brief die positiven Impulse nicht netzgebundener erneuerbarer Energien und ihre transformative Wirkung als wichtige Säule für nachhaltige Entwicklung betont. Die Internationale Erneuerbaren-Organisation attestiert der Branche ein spektakuläres Wachstum in den vergangenen zehn Jahren: Seit 2008 habe sich die installierte Kapazität verdreifacht und die Zahl der von ihr profitierenden ...

