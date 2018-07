Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Evonik nach Eckdaten für das zweite Quartal von 26,00 auf 28,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Angesichts der überraschend starken Geschäftsentwicklung des Spezialchemiekonzerns habe er seine Gewinnerwartungen erhöht, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe aber noch einiges vor sich. Zwar laufe der Portfolio-Umbau, doch dies werde noch lange brauchen. Zudem laste die hohe Beteiligung der RAG an Evonik auf der Handelbarkeit der Aktien./mis/ajx Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000EVNK013