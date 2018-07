Die Deutsche Bank hat die Aktie von Hannover Rück vor den am 9. August erwarteten Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Das zweite Quartal sei für die europäischen Rückversicherer nicht ganz so ruhig verlaufen wie es auf den ersten Blick scheine, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein etwas vorsichtigerer Blick auf die Geschäftsberichte dürfte daher angemessen sein. Hannover Rück dürfte über Gewinne auf dem üblichen Niveau berichten. Der Bereich Lebensrückversicherung dürfte weitgehend normal verlaufen sein und auch beim Ergebnis aus den Finanzanlagen rechne er nicht mit größeren Überraschungen./ck/mis Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-07-23/11:34

ISIN: DE0008402215