Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für United Internet von 57 auf 49 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Internetdienstleister sei komplexer als der von ihm übernommene Mobilfunkanbieter 1&1 Drillisch, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Entwicklung in den anderen Geschäftsfeldern, die nicht wesentlich unterbewertet erschienen, sei schwierig vorhersagbar./gl/ajx Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2018-07-23/11:38

ISIN: DE0005089031