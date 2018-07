Amazon, Alphabet und Facebook - Earnings-Season in den USA

In der vorigen Woche haben wir bereits einige interessante Unternehmenszahlen bekommen. Während Microsoft und IBM überzeugen konnten, ging es mit dem Online-Streaming Dienst Netflix eine ganze Etage tiefer. Diese Woche wird unglaublich spannend, zumal Alphabet, Amazon, als auch Facebook bis zur Mitte der Woche ihre Ergebnisse präsentieren werden.Worauf Sie aktuell achten müssen, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at