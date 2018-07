Die Schweizer Großbank UBS hat Fiat Chrysler nach dem überraschenden Rücktritt von Sergio Marchionne auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Das abrupte Ausscheiden des außerordentlich erfolgreichen Vorstandschefs (CEO) aus gesundheitlichen Gründe sei ein Schock, auch wenn man sich am Markt auf seinen Rücktritt im Frühjahr 2019 vorbereitet habe, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue CEO Mike Manley stehe für Kontinuität und einen neuen Fünfjahresplan und dürfte sowieso zu den wahrscheinlichsten Nachfolgern von Marchionne gezählt haben./ck/mis

Datum der Analyse: 22.07.2018

ISIN NL0010877643

AXC0094 2018-07-23/11:49