Zürich (awp) - Der Wochenauftakt am Schweizer Aktienmarkt fällt verhalten aus. Nachdem der SMI zunächst etwas deutlicher im Minus gestartet ist, hat er seine Abgaben im Verlauf des Vormittags auf etwa ein halbes Prozent eingedämmt und bewegt sich nun in etwa auf diesem Niveau seitwärts. Bevor am morgigen Dienstag die Berichtssaison ...

