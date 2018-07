Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever PLC nach Zahlen von 4250 auf 4700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass die Aktie trotz schwächerer Umsätze im zweiten Quartal zugelegt habe, dürfte an der Ergebnisqualität des Konsumgüterherstellers gelegen haben, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf die überraschend starke Profitabilität, ausgedrückt in der Ebit-Marge, sowie auf umfangreiche Aktienrückkäufe und einen zuversichtlichen Ausblick auf die zweite Jahreshälfte./ck/jha/ Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-07-23/11:53

ISIN: GB00B10RZP78