Bonn (ots) -



- Querverweis: Das Manuskript liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag:



Nach Wochen der Dürre und fast keinem Regen in einigen Regionen Deutschlands, setzt der Sommer nun noch einen drauf. Wir stehen am Anfang der Hundstage, also den heißesten Tagen des Jahres, und uns droht eine längere Hitzewelle, in der sogar neue Hitzerekorde möglich sind. Was genau da auf uns zukommt, weiß Mario Hattwig.



Sprecher: Warm war es ja schon in den vergangenen Wochen - jetzt legt der Sommer aber noch eine Schippe drauf.



O-Ton 1 (Jürgen Vollmer, 15 Sek.): "35 Grad, um nur mal eine Hausnummer zu nennen, wird wohl relativ verbreitet erreicht und überschritten werden. Auf jeden Fall, fast im ganzen Land, die 30 Grad-Marke und teilweise, wie gesagt, sind Spitzen bis 36, 37 Grad möglich. Also da wird's schon richtig unangenehm."



Sprecher: So Meteorologe Jürgen Vollmer von WetterOnline. Die größte Hitze wird es voraussichtlich in einem breiten Streifen vom Rhein über das Münsterland Richtung Nord- und Ostdeutschland bis in die Lausitz hinein geben. Besonders betroffen sind also wieder viele Regionen, die schon seit Wochen unter einer Dürre leiden.



O-Ton 2 (Jürgen Vollmer, 22 Sek.): "Die Grundwasserpegel sind in einigen dieser Gebiete ja jetzt schon relativ niedrig. Und die gehen natürlich langsam weiter nach unten. Da werden die Behörden über kurz oder lang nicht ganz dran vorbeikommen, auch Maßnahmen zur Wasserersparnis einzuführen. Das Risiko, dass irgendwann auch eine Trinkwasserknappheit eintritt, das ist eben gar nicht so gering."



Sprecher: Vor allem, weil ein Ende der Hitze erst mal nicht in Sicht ist.



O-Ton 3 (Jürgen Vollmer, 27 Sek.): "Nee, also solange ich blicken kann von den Wettercomputern her, ist da nichts zu sehen. Im Gegenteil: die Großwetterlage regeneriert sich immer und immer wieder. Aber verwunderlich ist das letztlich auch nicht, denn wir haben ja jetzt aktuell die Zeit der sogenannten Hundstage. Und die geht ja noch bis zum 23. August. Okay, Wetter richtet sich nicht nach dem Kalender, aber in dem Fall ist zumindest ein grober Zeitraum, nämlich zwei bis vier Wochen, durchaus realistisch, in denen so eine ganz große Hitze zumindest möglich ist."



Abmoderationsvorschlag:



Also ab in den Keller, die Unterwäsche ins Eisfach oder noch schnell eine Klimaanlage kaufen. Die Hundstage gehen los und uns drohen Hitzerekorde von 35 Grad und mehr. Mehr Infos und das verlässliche Wetter finden Sie unter www.wetteronline.de und in der Wetteronline-App.



OTS: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/12322 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_12322.rss2



Pressekontakt: Matthias Habel presse@wetteronline.de https://wo.wetteronline.de/presse Telefon: +49 228 55 937-929