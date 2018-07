Mainz (ots) -



Der Kartenvorverkauf für das Musikprogramm des 3satfestivals startet: Im Zelt auf dem Mainzer Lerchenberg spielt am Donnerstag, 20. September 2018, die Berliner Kultband Element of Crime um Frontmann Sven Regener und einen Tag später am Freitag, 21. September, die Brass-Punk-Techno-Band LaBrassBanda.



Seit ihrer Gründung 1985 steht Element of Crime für perfekt komponierte Songs, deren Perfektion beiläufig klingt. Die Texte führen mühelos von Alltagsbanalitäten zu existentiellen Gedanken. Eigenwillig und sehr subtil verschmelzen Element of Crime verschiedene Stile von Blues bis Rock. Mit lässigem, schnoddrigem Sprechgesang und verhaltenen Trompeten-Soli schlagen sie eine Brücke zwischen Folk, Jazz und Chanson.



Die sieben Musiker von LaBrassBanda geben auf der Bühne "Vollgas". Die Blasmusikkappelle aus dem bayerischen Chiemgau experimentiert mit Punk-, Rock-, Jazz- und Funk-Elementen. Volksmusik mitreißend, klischeefrei und partytauglich.



Vom 14. bis zum 22. September 2018 öffnet das 3satfestival auf dem Mainzer Lerchenberg die Tore für Kabarett, Comedy, Poetry Slam und Musik. An sieben Abenden präsentieren Topstars und Newcomer Auszüge aus ihren aktuellen Programmen. Vom Samstag, 22. September, an bis zum Sonntag, 21. Oktober, immer ab 20.15 Uhr, bringt 3sat alle Programme auf den Bildschirm.



Termine 3satfestival



Freitag, 14. September 2018 Florian Schroeder: Ausnahmezustand Simone Solga: Das gibt Ärger



Samstag, 15. September 2018 Özcan Cosar: Kehrwoche Sarah Bosetti: Ich will doch nur mein Bestes Michael Krebs: An mir liegt's nicht



Sonntag, 16. September 2018 Hagen Rether: LIEBE (Update 2018) Bodo Wartke & Melanie Haupt: Antigone



Montag, 17. September 2018 Kom(m)ödchen - Ensemble: Irgendwas mit Menschen Martina Schwarzmann: genau Richtig!



Dienstag, 18. September 2018 Torsten Sträter: Eltern haften an ihren Kindern Olaf Schubert: Sexy forever



Mittwoch, 19. September 2018 Stefan Waghubinger: Jetzt hätten die guten Tage kommen können Sebastian 23: Endlich erfolglos Starbugs Comedy: Crash Boom Bang



Donnerstag, 20. September 2018 Element of Crime



Freitag, 21. September 2018 LaBrassBanda



Samstag, 22. September 2018 Eckart von Hirschhausen & Tobias Esch: Die bessere Hälfte Eckart von Hirschhausen: Lach dich gesund



