Bonn (www.anleihencheck.de) - Ohne Impulse von der konjunkturellen Seite stiegen die Renditen am Freitag deutlich an, so die Analysten von Postbank Research.Angeführt worden sei die Bewegung vom US-Markt. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries seu um 5 Basispunkte auf 2,89% geklettert. Die Renditen 2-, 5- bzw. 10-jähriger Bunds hätten um 2, 3 bzw. 4 Basispunkte auf -0,63%, -0,25% bzw. 0,37% zugelegt. Verantwortlich für den Schwächeanfall der Bondmärkte sei die Kritik Donald Trumps an der Zinserhöhungspolitik der FED gemacht worden. Anscheinend gebe es zumindest vereinzelt Befürchtungen, dass sich die US-Notenbank davon beeindrucken lassen könnte. In diesem Fall stiege die Gefahr, dass die Geldpolitik zu langsam reagiere, was dann auf längere Sicht umso stärkere Leitzinserhöhungen erforderlich machen könnte. (23.07.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...