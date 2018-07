Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Woche verlief der Handel in den einzelnen Rentensegmenten vor dem Hintergrund der Sommerpause in weitgehend engen Bahnen, so die Experten von Union Investment.Von politischer Seite habe es nur geringe Impulse gegeben. Aufmerksamkeit habe die halbjährliche Berichterstattung der US-Notenbank vor dem US-amerikanischen Kongress gefunden. Notenbankchef Powell habe in Bezug auf die Geldpolitik ausgeführt, dass der für den Zinsentscheid zuständige Offenmarktausschuss den Leitzins wohl weiterhin graduell anheben werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...