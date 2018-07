Wien (www.anleihencheck.de) - Beim Thema Handelsstreit dürften die Märkte heute aufatmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Auf dem G20-Finanzminsitertreffen am Wochenende in Buenos Aires habe US-Finanzminister Steve Mnuchin der EU angeboten, ein Freihandelsabkommen zu unterzeichnen, das einen "freien, offenen und ausgeglichenen Handel" ermögliche. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werde am Mittwoch in Washington mit US-Präsident Trump zusammenkommen, um über das Thema Handel zu sprechen. Die EU werde den USA anbieten, gegenseitig die Zölle für zahlreiche Produkte zu senken. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden eine Einigung aber für sehr unwahrscheinlich halten. Herr Mnuchin sei in Präsident Trumps engstem Umfeld in Handelsfragen eine "Taube". Den Hardlinern unter den Beratern im Weißen Haus dürften die Vorschläge der EU nicht ausreichen. ...

