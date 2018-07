Linz (www.anleihencheck.de) - US-Präsident Donald Trump hat, entgegen jeder Konvention, Kritik an der geldpolitischen Marschroute der US-Notenbank FED geäußert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In einem TV-Interview habe er sich als "nicht glücklich" über die Zinserhöhungen geäußert. Er hoffe zudem darauf, dass die Währungshüter von ihrem Zinserhöhungspfad abkommen würden. Dem nicht genug, habe Trump am Freitag via Twitter anderen Währungsräumen vorgeworfen, deren Währungen manipulativ zu schwächen, um damit die Wettbewerbsfähigkeit des US-Dollars zu gefährden. EUR/USD habe nach der jüngsten Unterschreitung von EUR/USD 1,1600 wieder Rückenwind bekommen, welcher das Währungspaar bis auf aktuelle Werte um 1,1735 habe führen können. Aufgrund der Unabhängigkeit der Notenbanker würden Ökonomen davon ausgehen, dass die verbalen Interventionen des Präsidenten angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks den US-Dollar nicht nachhaltig schwächen könnten. (23.07.2018/alc/a/a) ...

