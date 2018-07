Tesla kündigt eine Reihe neuer Initiativen an, um seinen Service weltweit zu verbessern. Unter anderem wurde in Kalifornien ein neues Distributionszentrum für Ersatzteile eröffnet, mit dem die Kapazität für Teile in Nordamerika verdreifacht wird. Ein ähnliches Zentrum ist auch in Europa geplant. Außerdem will Tesla die weltweite Abdeckung durch sein mobiles Serviceprogramm bis Ende des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...