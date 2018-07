Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Delivery Hero vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Essenslieferant dürfte den Auftragseingang im zweiten Quartal um 44 Prozent gesteigert haben, schrieb Analystin Miriam Adisa in einer am Montag vorliegenden Studie. Das erwartete Umsatzplus bezifferte sie auf 45 Prozent. Im Vergleich mit den Wettbewerber-Aktien Takeaway.com und Just Eat sieht Adisa die Delivery-Aktie als relativ werthaltig an./edh/ajx Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-07-23/12:14

ISIN: DE000A2E4K43