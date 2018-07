Auch wenn sich die Aktie von Cannabis Wheaton noch in einem Abwärtstrend befindet, kann sich in den kommenden Tagen das Blatt wenden. Zumindest war das Ende der letzten Woche durchaus vielversprechend. Vielleicht ist das ein Zeichen für die Zukunft. Man sollte allerdings auch nicht zu viel herein interpretieren.

Cannabis Wheaton erlebte noch zu Beginn des Jahres 2018 einen großen Sprung nach vorne. Dort konnte sich der Wert der Aktie innerhalb weniger Tage von 0,55 € auf 1,75 € verbessern. ... (Björn Pahlke)

Den vollständigen Artikel lesen ...