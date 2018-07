IRW-PRESS: Sernova Corp.: Sernova schließt überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 2.754.000 CAD erfolgreich ab

Sernova schließt überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 2.754.000 CAD erfolgreich ab

London (Ontario), den 23. Juli 2018 - Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQX: SEOVF, FWB: PSH) gibt bekannt, dass es eine nicht-vermittelte Privatplatzierung im Wert von 2,754 Millionen CAD abgeschlossen hat, in deren Rahmen Sernova insgesamt 11.016.000 Spezial-Optionsscheine mit zwei unterschiedlichen Abschlusstagen (13. bzw. 20. Juli 2018) ausgegeben hat.

Diese überzeichnete Platzierung wurde von privaten und institutionellen Investoren unterstützt, die Zeugen davon sein werden, wie Sernova seine regenerativen Medizintechnologien auf globaler Ebene rasch weiterentwickeln wird, sagte Dr. Philip Toleikis, President und CEO von Sernova Corp.

Die Nettoeinnahmen aus der Privatplatzierung werden verwendet, um eine Finanzierung der von der FDA zugelassenen klinischen Phase-I/II-Studie (Safety, Tolerability and Efficacy Study of Sernovas Cell Pouch for Clinical Islet Transplantation) in den USA zu unterstützen und die Kooperationen mit Unternehmen sowie wissenschaftlichen Einrichtungen unter Anwendung der unternehmenseigenen Plattformtechnologie zur Behandlung von Diabetes, Hämophilie und anderen schweren Erkrankungen weiterzuentwickeln, sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken.

Bei der Weiterentwicklung unserer Programme, einschließlich unserer klinischen Phase-I/II-Diabetes-Studie, hat die klinische Entwicklungsgruppe von Sernova die Teams des CTI und der University of Chicago integriert, um ein umfassendes Behördenpaket zu entwickeln, das den Beginn unserer ersten klinischen Studie in den USA ermöglicht hat, zumal wir nun mit der Aufnahme und Behandlung von Patienten fortfahren, um unser Ziel zu erreichen, das Leben von Menschen zu verbessern, die an Diabetes leiden, sagte Toleikis.

Jeder Spezial-Optionsschein kann ohne weitere Vergütung ausgeübt werden, um am dritten Werktag nach dem Erhalt eines endgültigen Prospekts, der die Umwandlung ermöglicht, oder am Tag nach dem Ende der obligatorischen viermonatigen Haltefrist - je nachdem, was früher eintritt - eine Einheit (die Einheit) zu erwerben.

Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und einem Optionsschein für den Kauf einer weiteren Stammaktie bestehen, wobei jeder Optionsschein innerhalb von 24 Monaten ausgeübt werden kann, um eine Aktie zu einem Preis von 0,35 CAD zu erwerben. Dies unterliegt einer Verkürzung der Ausübungsfrist (nach dem Ende der viermonatigen Haltefrist) auf 30 Tage nach der Benachrichtigung der Inhaber, falls der 20-tägige volumengewichtete Aktienkurs bei über 0,50 CAD liegt.

Die Privatplatzierung wurde von der TSX Venture Exchange genehmigt. Gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen unterliegen die Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung emittiert wurden, einer viermonatigen Haltefrist, beginnend mit dem Abschlussdatum der Privatplatzierung. Die Haltefristen für diese Privatplatzierung enden am 14. bzw. 21. November 2018.

Das Unternehmen hat die Vermittler mit Barbeträgen in Höhe von 75.425 sowie mit 301.700 nicht-übertragbaren Vermittler-Optionsscheinen vergütet, wobei ein Vermittler-Optionsschein dieselben Bedingungen aufweist wie die Optionsscheine der Einheiten.

Über die Cell Pouch-Technologien von Sernova

Die Cell Pouch ist ein neuartiges, selbstentwickeltes, skalierbares, implantierbares Makroverkapselungsgerät für das langfristige Überleben und die Funktion von therapeutischen Zellen (Spenderzellen, eigene aus Stammzellen gewonnene Zellen und xenogene Zellen), die in weiterer Folge Proteine und/oder Hormone freisetzen, die erforderlich sind, um Krankheiten zu behandeln.

Das Gerät wurde entwickelt, um die Bedenken der Fibrose bei der Implantation auszuräumen, indem es sich mit dem Gewebe verbindet und hochvaskularisierte Gewebekammern für die Transplantation und Funktion der therapeutischen Zellen bildet.

Das Gerät mit den therapeutischen Zellen erwies sich in kleineren und größeren Diabetes-Tiermodellen als langfristig sicher und wirksam und bietet nachweislich ein biologisch kompatibles Umfeld für das Überleben von insulinproduzierenden Zellen beim Menschen.

Über Sernova Corp.

Sernova befasst sich mit der Entwicklung regenerativer Medizintechnologien, bei denen mit Hilfe eines implantierbaren medizinischen Geräts und immungeschützter Therapiezellen die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselerkrankungen wie insulinabhängige Diabetes, Bluterkrankungen wie Hämophilie, sowie anderen Erkrankungen, die durch den Ersatz von fehlenden Proteinen oder Hormonen im Körper behandelt werden können, verbessert werden kann. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Philip Toleikis, Ph.D., President & CEO

Tel: (604) 961-2939

Philip.toleikis@sernova.com

www.sernova.com

Ray Matthews & Associates

Tel: (604) 818-7778

ray@raymatthews.ca

www.raymatthews.ca

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Sernova annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensführung von Sernova zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Dazu zählen auch unser Glauben an die Umsetzung und den Erfolg der klinischen Studien und dass Sernova in der Lage sein wird, zusätzliches Kapital für die Finanzierung seiner klinischen Programme - wie z.B. seiner geplanten klinischen Studie in den USA - aufzubringen. Sernova hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

