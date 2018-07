Die Verfahren zur Erzeugung von Kälte sind bekannt und wurden in früheren Ausgaben der Vorgängerrubrik "Blick in den Markt" ausführlich beschrieben. Hier steht nichts Neues zu erwarten, wohl aber bei der Ausführung und der Anwendung dieser Verfahren. So schreibt KKT chillers, Kasendorf, dass "das Kaltwasser in der Kunststoffverarbeitung vordergründig zur Kühlung von Teilapplikationen im Bereich der Extruderschnecken, der Extruderbecken, der Antriebe oder der zur Materialverarbeitung benötigten Werkzeuge benötigt wird. Typischer Weise wird hier eine Kaltwasservorlauftemperatur von 10 °C benötigt." Dabei "gewinnen die Produktmerkmale Energie-Effizienz, Kompaktheit, Kommunikationsschnittstellen, Bedienerfreundlichkeit und Servicierbarkeit an Bedeutung." Moretto Deutschland, Neunkirchen a. Sand, hebt "die Modularität bei Kälteanlagen" und die dadurch ermöglichte "Anpassung an benötigte Energie" hervor.

"Zur Verhinderung von Wasserkondensation am Werkzeug" dient ein "Werkzeugtrocknungssystem", das im Rahmen eines "integrierten Zwei-Zonen-Systems für Kühlung und Trocknung" sorgt. Frigel, Rheinfelden, verweist darauf, dass "Wassertürme durch adiabatische Freikühler ersetzt werden." Dieser nach Sustek, Murrhardt, bisher nicht übliche Einsatz der Geräte und Anlagen in der Kunststoffverarbeitung zeigt am Beispiel der Kombination "adiabatischer Freikühler mit wassergekühlten Kühl- und Temperiergeräten für den Arbeitsbereich 10 bis 90 °C", dass "dadurch zusätzliche Temperiergeräte bei wechselndem Bedarf zwischen Heizen und Kühlen entfallen" und "der adiabatische Freikühler zugleich auch Hydraulik, Einzugszone etc. der Spritzgießmaschine kühlt." Zur "adiabatischen Kühlung von luftgekühlten Geräten bei Außenaufstellung" schreibt Sustek weiter, dass diese "zur Optimierung der Verflüssigungstemperatur bei hohen Umgebungstemperaturen" dient ...

