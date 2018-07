Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der DAX stabilisierte sich nicht, wie am Freitag präferiert, oberhalb der Unterstützungszone zwischen 12.640 und 12.600 Punkten, sondern durchbrach nach ersten guten Ansätzen sämtliche kurzfristigen Supports im Chart. Erst bei 12.490 Punken stabilisierte sich der Index.

Nach einer ersten Erholungswelle am Freitag setzt heute eine weitere Aufwärtsbewegung ein. Das Potenzial scheint aber begrenzt. Bereits bei 12.580 Punkten wartet die erste Hürde im Chart, ein weiterer und sicherlich auch der Hauptwiderstand für die kommenden Tage ist zwischen 12.600 und 12.640 Punkten anzusetzen. Erst eine Rückkehr über 12.706 Punkte würde die Bullen wieder zurück ins Spiel bringen.

Prallt der DAX hingegen an den benannten Widerständen ab, wird zumindest ein weiterer Test der Unterstützung bei 12.490 Punkten wahrscheinlich. Neue Zwischentiefs machen den Weg sogar frei in Richtung des Gapcloses bei 12.317 Punkten. Der Weg des geringeren Widerstands zeigt also abwärts.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 27.06.2018 - 23.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2013 -23.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Der Beitrag DAX - Erholung nach dem Abverkauf am Freitag erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).