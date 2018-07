Die US-Bank JPMorgan hat WPP nach einem Medienbericht über einen möglichen Einstieg von Alibaba und Tencent in das China-Geschäft von WPP auf "Overweight" belassen. Technologie-Konzerne machten sich weiterhin die Dienste von Werbeagenturen zunutze, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies stütze seine Ansicht, dass diese eine anhaltend wichtige Rolle spielen. Der Markt bewerte WPP derzeit zu pessimistisch./ajx/mis Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

