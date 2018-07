Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Ericsson nach Zahlen von 55 auf 64 schwedische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Wegen höherer Bruttomargen, die nur teilweise durch höhere Investitionen aufgezehrt worden seien, habe er seine Gewinnschätzungen angehoben, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ziele des Telekomausrüsters für 2020 seien indes schon vollständig in den Kurs eingepreist./mis/ajx Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2018-07-23/12:23

ISIN: SE0000108656