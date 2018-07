Zürich - Der Wochenauftakt am Schweizer Aktienmarkt fällt verhalten aus. Nachdem der SMI zunächst etwas deutlicher im Minus gestartet ist, hat er seine Abgaben im Verlauf des Vormittags auf etwa ein halbes Prozent eingedämmt und bewegt sich nun in etwa auf diesem Niveau seitwärts. Bevor am morgigen Dienstag die Berichtssaison dann schlagartig Fahrt aufnimmt, bestimmt zunächst die Unsicherheit um die weltweiten Handelsbeziehungen die Stimmungslage der Marktteilnehmer.

US-Präsident Donald Trump hat bereits vor dem Wochenende China und der Europäischen Union Währungsmanipulationen vorgeworfen. Zudem köcheln die Handelsstreitigkeiten weiter. Sie waren auch Thema beim Treffen der G20-Finanzminister. In einer gemeinsamen Erklärung haben die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer vor Gefahren für die Weltwirtschaft gewarnt.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.10 Uhr um 0,40 Prozent tiefer bei 8'955,32 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,42 Prozent auf 1'466,59 Stellen und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,41 Prozent auf 10'687,36 Zähler.

Wie ein Händler noch betont, ist der Leitindex SMI vergangene Woche bis knapp unter die 9'000-Punkte-Marke gestiegen. Das sei das Ende der Aufwärtskorrektur gewesen und stelle ...

