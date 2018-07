Düsseldorf (ots) -



- Umsatz Konzern Messe Düsseldorf: 367 Mio. Euro

- Umsatz Messe Düsseldorf GmbH: 340 Mio. Euro

- Jahresergebnis der GmbH nach Steuern: 57 Mio. Euro

- Gewinnausschüttung an die Anteilseigner in Höhe von 24 Mio. Euro



Die Messe Düsseldorf hat ihre finalen Bilanzzahlen für das

Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Aufgrund der positiven Ergebnisse, die

Werner M. Dornscheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe

Düsseldorf GmbH, dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung

präsentierte, haben die Gremien beschlossen, eine Dividende in Höhe

von 24 Millionen Euro auszuschütten.



Hohe Umsatzrendite durch starke Produkte und weiter verbesserte

Effizienz



Der Gesamtkonzern hat im Geschäftsjahr 2017 bei 367 Millionen Euro

Umsatz (2016: 443 Millionen Euro) einen Jahresüberschuss nach Steuern

von 55,0 Millionen Euro (2016: 59 Millionen Euro) erzielt. "Mit einer

Umsatzrendite von 15 Prozent untermauern wir unsere Position als

profitabelste Messegesellschaft mit eigenem Gelände in Europa",

betont Dornscheidt.



Zufrieden zeigt sich der Messechef auch mit dem Auslandsgeschäft

der Gruppe, die außerhalb Deutschlands einen Umsatz von rund 70

Millionen Euro erwirtschaftete. Russland (33,3 Millionen Euro) und

China (14,8 Millionen Euro) blieben dabei umsatzstärkste Märkte.

"Durch den stringenten strategischen Ausbau der Global Portfolios

unter dem Dach der großen Düsseldorfer Weltleitmessen konnten wir den

Auslandsanteil des Konzernumsatzes von 16,5 Prozent in 2016 auf knapp

über 19 Prozent in 2017 steigern. In den kommenden Jahren werden wir

den Auslandsumsatz konsequent weiter auf 25 Prozent erhöhen",

kommentiert Dornscheidt die Marschrichtung des Konzerns.



Die Messe Düsseldorf GmbH weist nach dem sehr erfolgreichen Jahr

2016 mit den Nr. 1 Veranstaltungen drupa und K (407 Millionen Euro

Umsatz) im Geschäftsjahr 2017 turnusgemäß einen geringeren Umsatz

auf. Sie erwirtschaftete in 2017 rund 340 Millionen Euro und liegt

damit rund 13 Prozent über den prognostizierten Umsatzwerten. Laut

Dornscheidt ist dies vor allem auf die positive Entwicklung der

Eigenveranstaltungen an der Düsseldorfer Homebase zurückzuführen, die

gegenüber den Vorveranstaltungen sowohl bei der vermieteten

Nettofläche als auch bei Ausstellern und Fachbesuchern zulegten.

Insbesondere die Weltleitmessen interpack und EuroShop übertrafen

deutlich die Erwartungen. Ein zusätzlicher positiver Effekt ergab

sich aus der einmaligen Veranstaltung der "Schweißen und Schneiden"

im Bereich Gastveranstaltungen.



Das Jahresergebnis der GmbH nach Steuern belief sich auf knapp

über 57 Millionen Euro (2016: 71 Millionen Euro). Ein einmaliger

Sondereffekt in Höhe von 4,5 Millionen Euro resultiert aus dem

Verkauf der Anteile an der Igedo Company. Der Umsatzanteil des

internationalen Geschäfts, das im Jahr 2017 direkt durch die GmbH

realisiert wurde, betrug rund 34 Millionen Euro (Vorjahr rund 32

Millionen Euro). Über 70 Prozent davon wurden in Russland, Indien und

China erzielt.



Globale Expansion gewährleistet Umsatzwachstum



Insgesamt realisierte die Messe Düsseldorf im Ausland 44

Eigenveranstaltungen und Beteiligungen. In 2018 sind 66

Veranstaltungen und Beteiligungen geplant. Besonders in

Zukunftsmärkten mit hohem Wachstumspotenzial wie dem Nahen Osten oder

Afrika wird die Messe Düsseldorf ihre Präsenz mit insgesamt fünf

neuen Auslandsmessen in diesem Jahr verstärken.



Mit der Internationalisierung des Geschäfts will der Konzern ein

nachhaltiges Umsatzwachstum ohne turnusbedingte Schwankungen

erreichen. "Global präsent zu sein, ist für uns eine unverzichtbare

Investition", sagt Dornscheidt. "Sowohl im Sinne unserer Kunden, die

weltweit agieren, als auch zur Stärkung unserer No.1-Veranstaltungen

an der Homebase in Düsseldorf."



Die positiven Rückkopplungseffekte des internationalen Geschäfts

für den Messeplatz Düsseldorf sind beachtlich. Mit durchschnittlich

72 Prozent Anteil ausländischer Austeller beweisen die

Eigenveranstaltungen am Rhein erneut Werte, die für deutsche

Industriegütermessen einzigartig sind. Davon profitiert in

erheblichem Maße auch die Stadt, wie die jüngste ifo-Studie zur

Umwegrendite der Messe Düsseldorf zeigte: mit 1,29 Milliarden Euro

messeinduzierten Umsätzen und 30,1 Millionen Euro Steuereinnahmen.



Die Bedeutung der Messe als Wirtschaftsfaktor für die Stadt und

Region wird in den nächsten Jahren zunehmen, ist sich Dornscheidt

sicher. 600 Millionen Euro Umsatz will die Messe Düsseldorf im Jahr

2030 generieren, so das erklärte Ziel der Geschäftsführung. Neben der

weiteren Internationalisierung des Geschäfts sind dafür modernste und

flexibel nutzbare Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Kongressflächen

in Düsseldorf unerlässlich, die die Attraktivität der Messe und ihrer

Tochter Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH als Partner von

Gastveranstaltungen, messebegleitenden Kongressen und Events jeder

Größe stärken.



Investitionen in die Zukunft: nachhaltige Internationalisierung,

Digitalisierung und Geländeoptimierung



Aus diesem Grund investiert die Messe Düsseldorf kontinuierlich in

ihr Gelände - bis zum Jahr 2030 werden insgesamt 650 Millionen Euro

in die komplette Modernisierung geflossen sein, die die Messe aus

eigenen Mitteln erwirtschaftet. Kernstück der Geländemodernisierung

ist der Neubau des Eingangs Süd und der Halle 1 mit einer

Investitionssumme in Höhe von 140 Millionen Euro, deren

Fertigstellung und Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2019 geplant

ist.



Daneben ist die digitale Transformation des Unternehmens und der

Veranstaltungen eines der zentralen strategischen Ziele der nächsten

Jahre. Bereits 2017 implementierte die Messe ihr neues Online Order

System. Seit dem Frühjahr 2018 verfügt das gesamte Messegelände über

flächendeckendes WLAN. Neben digitalen Plattformen rund um Buchung

und Besucherregistrierung werden vor allem Services im Fokus stehen,

die das Messeerlebnis intensivieren und medial erweitern.



Matchmaking-Tools und standortbasierte Informationssysteme gehören

ebenso dazu wie die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für ein

datengetriebenes Marketing.



Prognose 2018: turnusbedingt ein veranstaltungsschwaches Jahr



2018 ist turnusgemäß ein schwächeres Veranstaltungsjahr, in dem

Dornscheidt für den Konzern einen Umsatz von rund 272 Millionen Euro

erwartet. Der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres 2018 stimmt den

Messechef dennoch positiv: Alle bisherigen Eigenveranstaltungen

konnten Zuwächse bei der Fläche ebenso wie bei Besucher- und

Ausstellerzahlen vermelden, der Internationalisierungsgrad

entwi-ckelte sich positiv. "Wir verstehen unsere Messen als

Innovations- und Informationsbörsen für die globale Wirtschaft und

Forschung", resümiert Dornscheidt. "Mit dem Ausbau unserer Global

Portfolios treiben wir unsere internationalen Aktivitäten voran.

Unser Ziel ist es, turnusbedingte Ausschläge in der Umsatzentwicklung

- Stichwort veranstaltungsstarkes versus veranstaltungsschwaches

Geschäftsjahr - auf diesem Wege zu minimieren".





