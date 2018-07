Die Bundesregierung hat den harten Ton im Konflikt zwischen den USA und dem Iran kritisiert. "Wir setzen auf Gespräche und Dialog, und wir rufen alle Seiten, das gilt ganz klar für die iranische Seite, zur Mäßigung und zur rhetorischen Abrüstung auf", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin. Drohungen mit militärischer Gewalt seien "nie hilfreich" und gerade in der angespannten Lage im Nahen und Mittleren Osten "kein hilfreiches Mittel des Diskurses".

Am Wochenende hatte sich der Ton zwischen den beiden Ländern im Streit um das Atomabkommen deutlich verschärft. US-Präsident Donald Trump hatte im Mai angekündigt, sich aus dem Abkommen zurückzuziehen, das dem Iran Sanktionserleichterungen als Gegenleistung für ein massives Herunterfahren seines Atomprogramms zusagt. Die EU will das Atomabkommen aufrechterhalten. Trump und sein iranischer Amtskollege Hassan Ruhani hatten sich mit harschen Worten gegenseitig vor neuen Drohungen gewarnt./ted/DP/jha

