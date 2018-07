Dagmersellen (ots) -



Am 24. April dieses Jahres hob das Bundesverwaltungsgericht das

Verbot von nikotinhaltigen E-Zigaretten in der Schweiz auf. Um der

gewachsenen Konsumentennachfrage gerecht zu werden, erweitert JTI

(Japan Tobacco International) als einer der grössten Anbieter von

E-Zigaretten in Europa und Marktführer in mehreren europäischen

Märkten nun ihr Produktportfolio in der Schweiz um Logic.



«Mit Logic, der führenden E-Zigarette in mehreren europäischen

Ländern, bedienen wir die wachsende Nachfrage der Konsumenten in der

Schweiz», sagte John Aurlund, General Manager von JTI Schweiz in

Dagmersellen. «Die Ergebnisse des Runden Tisches bezüglich

Selbstregulierung von E-Zigaretten in der Schweiz stehen zwar noch

aus, wir haben uns jedoch bereits auf ein Mindestalter von 18 Jahren

für den Erwerb festgelegt.»



Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hat das Bundesamt

für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen bestätigt, dass

E-Zigaretten und nikotinhaltige Liquids ab sofort in der Schweiz nach

dem Cassis-de-Dijon-Prinzip verkauft werden dürfen. Als erstes

internationales Unternehmen führt JTI daher nun ihre Logic PRO

E-Zigaretten in der Schweiz ein. Das Unternehmen vertreibt weltweit

bereits in 11 Ländern erfolgreich E-Zigaretten mit nikotinhaltigen

Liquids, darunter in Deutschland, Frankreich, Italien, Irland,

Griechenland, Belgien, Zypern, Russland und Südkorea. Die Logic

E-Zigarette ist markführend in Irland, die E-Vapor-Marke Nummer eins

im traditionellen Fachhandel in Frankreich und ein Bestseller bei

E-Zigaretten mit Tanksystem in Grossbritannien und Italien.



Konsumenten schätzen nikotinhaltige E-Zigaretten zunehmend als

zusätzliche Alternative für den Tabakkonsum. Anerkannte

Lungenfachärzte* in der Schweiz bezeichnen E-Zigaretten als deutlich

weniger schädlich als konventionelle Zigaretten. Zudem bedienen

E-Zigaretten die Nachfrage nach einem bewussteren, praktischeren und

saubereren Nikotingenuss. Vor etwas weniger als einem Jahr brachte

JTI in der Schweiz PLOOM TECH auf den Markt, ein Produkt, das in

einem einzigartigen Verfahren Tabak ohne Verbrennungsprozesse bei

sehr niedrigen Temperaturen erhitzt. Das Produktportfolio wird nun um

die E-Zigaretten der Marke Logic erweitert, um den Konsumenten eine

noch breitere Auswahl zu bieten.



Logic PRO wird schweizweit im unabhängigen Einzelhandel und an

Kiosken erhältlich sein. Der Verkaufspreis des Geräts beträgt CHF

19.90. Nachfüllpackungen, verfügbar in fünf Geschmacksrichtungen,

kosten CHF 5.90.



*siehe Interview mit Prof. Dr. med. Erich Russi, ehemaliger

Direktor der Klinik für Pneumologie am Universitätsspital Zürich:

http://ots.ch/EaM4TR



Kontakt:

Kevin Suter, Communications Manager

+41 62 748 01 11

press.office.switzerland@jti.com