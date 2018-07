Gießen (ots) -



Pascoe Naturmedizin, seit 1895 Hersteller von Naturmedizin, möchte auf die einzigartig schöne und schützenswerte Natur in Deutschland aufmerksam machen. Dafür starten in diesen Tagen vier Blogger mit einem umweltfreundlichen Elektroauto i3 von BMW gesponsert vom Autohaus Wahl in Gießen.



Natur-Bloggerin Sarah Wünsche startet als Erste für Pascoe. Ziele sind u.a. die Mecklenburgische Seenplatte und die sächsische Schweiz. Was Sarah auf ihrer Fahrt alles erlebt, welche Natureindrücke sie sammelt, welche anderen Naturbegeisterten sie trifft und was sie sonst noch spannendes erlebt, wird sie mit Fotos und Texten sowie dem Hashtag PascoeBloggertour2018 begleiten. Interessierte können auf Pascoes SocialWall alles mitverfolgen, was Sarah in ihrem Blog, auf Facebook und auf Instagram postet: https://www.pascoe.de/unternehmen/bloggertour.html



Die weiteren Blogger starten im August und September und bereisen den Norden, Westen, Süden und natürlich auch die Mitte von Deutschland. Pascoe Naturmedizin wünscht Sarah und den weiteren Bloggern, gute Fahrt - denn der Weg ist das Ziel!



Über Pascoe Naturmedizin



Das Familienunternehmen Pascoe Naturmedizin erforscht, entwickelt und produziert seit über 120 Jahren pflanzliche Arzneimittel sowie Vitaminprodukte und Nahrungsergänzungsmittel im mittelhessischen Gießen. Mit dem umfangreichen Produktsortiment, das über 200 Produkte für verschiedenste Anwendungsbereiche umfasst, ist Pascoe Naturmedizin einzigartig. Die Strategie aus ganzheitlicher Unternehmensführung, qualitativ hochwertigen Produkten und nachhaltiger Produktion sorgt für ein anhaltendes Wachstum des Traditionsunternehmens.



