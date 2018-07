Die Baader Bank hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 161 auf 193 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Chipindustrieausrüster habe in einem Umfeld nachlassender Branchendynamik robuste Resultate erzielt, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/tih Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0098 2018-07-23/13:12

ISIN: NL0010273215