Stuttgart (ots) - Mit den Umbrüchen und Krisen der letzten Jahre in Politik, Wirtschaft und Medien ging auch eine Explosion in der Dynamik der Sprachentwicklung einher. Zahlreiche neue Wörter entstanden. Das Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache von PONS trägt dieser Entwicklung Rechnung und nimmt in die 2018 neubearbeitete Ausgabe über 2.000 frische Wörter auf - Rekord!



Ob "Brötchentaste", "Campusmaut" oder "Fake News": Sprachen entwickeln sich unaufhörlich weiter und werden mit neuen Begriffen angereichert. Heimische Kreationen finden dabei ebenso ihren Weg in den deutschen Sprachgebrauch wie Wortneuschöpfungen aus dem Ausland. Verlage haben also alle Hände voll zu tun, Wörterbücher aktuell zu halten. Der Sprachenexperte PONS setzt nun mit der neubearbeiteten Ausgabe des "Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache" ein Ausrufezeichen und nimmt über 2.000 neue Wörter in das Werk auf. Der Umfang des Wörterbuchs übersteigt jetzt deutlich die Marke von 100.000 Stichwörtern, Wendungen und Beispielsätzen. Es ist somit das größte DaF-Wörterbuch im deutschsprachigen Raum.



Doch Größe alleine reicht nicht. Das "Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache" ist ideal auf die Bedürfnisse von Deutschlernern zugeschnitten. Es vermittelt den umfangreichen und hochaktuellen Wortschatz einfach, modern und abwechslungsreich. Über 65.000 Bedeutungserklärungen verbessern Textverständnis und Ausdrucksfähigkeit. Abschnitte mit Kurzgrammatik, Verbtabellen und einer ausführlichen Übersicht über die Rechtschreibregeln optimieren das Sprachgefühl. Alle Wörter können auch blitzschnell in der Wörterbuch-App, die es gratis zur Hardcover-Ausgabe gibt, nachgeschlagen werden. Nach einmaligem Download kann die App zu 100% offline genutzt werden.



Das "Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache" ist ab sofort für einen Preis von 24,99 Euro (Broschur) und 29,99 Euro (Hardcover + Wörterbuch-App) erhältlich.



