Xiaomi befindet sich weiterhin auf einem guten Weg, um zu einem der ganz großen Hersteller von Smartphones zu werden. Im letzten Jahr war das chinesische Unternehmen vor allem mit den Einsteigermodellen Mi A1 uns A2 Lite erfolgreich. Eben jene Geräte werden wohl in Kürze einen Nachfolger erhalten. Genaue Details sind noch nicht bekannt, diese sollen aber schon am Dienstag bei einer ausführlichen Vorstellung in Madrid folgen. In China werden die Geräte aller Voraussicht nach sofort erhältlich ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...