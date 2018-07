Wasser wird knapp. Grund ist das globale Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum. Das Analystenhaus Research and Markets rechnet daher damit, dass der Markt für Wasser-Aufbereitung bis 2022 jährlich um rund 6,3 Prozent wächst. Mit der Garant Anleihe 07/2026 auf den Global Water Strategy Index (ISIN: DE000HVB2N63) können Anleger unter Berücksichtigung eines flexiblen Sicherungssystems und mit Kapitalschutz zum Laufzeitende von diesem Trend profitieren. Der Index besteht aus zwei Komponenten: Den KBI Institutional Water Fonds, der in Aktien von Unternehmen, die in der Wasserwirtschaft nachhaltig tätig sind, investiert und den 3-Monats EURIBOR. Je nach Marktschwankungen wird die erste oder zweite Komponente stärker gewichtet und damit das Verlustrisiko...

