Dublin - Die Streiks von Piloten, Flugbegleitern und Fluglotsen gefährden die Gewinnpläne des Billigfliegers Ryanair . Der geplante Jahresgewinn von 1,25 bis 1,35 Milliarden Euro hänge stark von Ausständen der Besatzungen und der Entwicklung der Ticketpreise im Sommer ab, warnte Unternehmenschef Michael O'Leary bei der Vorlage der Quartalszahlen am Montag in Dublin. Auch steigende Kosten für Kerosin und Piloten-Gehälter zehren am Ergebnis. Und der drohende harte Ausstieg Grossbritanniens aus der Europäischen Union (EU) treibt O'Leary Sorgenfalten auf die Stirn.

Am Aktienmarkt kamen die Nachrichten schlecht an. Die Ryanair-Aktie verlor in London am Morgen zeitweise rund sechs Prozent an Wert. Um die Mittagszeit lag sie immer noch mit 4,60 Prozent im Minus. Auch sonst gaben die Aktienkurse von Fluggesellschaften im Sog der Ryanair-Zahlen deutlich nach. Für die Papiere von Lufthansa , Air France-KLM , Easyjet und die British-Airways-Mutter IAG ging es um jeweils knapp zwei Prozent abwärts.

Im ersten Geschäftsquartal von April bis Juni fiel Ryanairs Überschuss mit 319 Millionen Euro rund 20 Prozent geringer aus als ein Jahr zuvor. Analysten hatten zwar mit diesen Zahlen gerechnet. Die Zweifel des Managements an der Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2019 sorgten aber ebenso für Verunsicherung wie die Aussagen zu einem Preiskampf in der laufenden Sommersaison.

Nicht enthalten in den Quartalszahlen ist der Verlust der künftigen Ryanair-Tochter Laudamotion, der bei Ryanair mit neun ...

