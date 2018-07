Seit Monaten hört man vermehrt schlechte Nachrichten über Tesla, abbrennende Autos, stockende Produktion, etc.. Dazu gesellen sich auch noch die verbalen Entgleisungen von Musk. Nun rückt erneut der negative Cashflow in den Fokus der Medien und die Finanzielle Lage der Unternehmung als solches. Doch was ist eigentlich an den Berichten dran? Zur besseren Beurteilung der Lage schauen wir uns als erstes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...